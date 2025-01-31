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Общество

Замакима Жезказгана оштрафовали на 400 тыс. тенге

Заместитель акима Жезказгана Берик Абен, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 14:27 Фото: Facebook/Акимат Жезказгана
Заместитель акима города Жезказгана Берик Абен, курирующий коммунальную сферу, привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 МРП (около 400 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 31 января 2025 года на брифинге в Антикоре официальный представитель агентства Данияр Бигайдаров, в Улытауской области провели антикоррупционный мониторинг в сфере полигонов твердых бытовых отходов.  

"В ходе мониторинга выявлен ряд нарушений, включая деятельность полигонов без необходимых разрешений, несоответствие технологий захоронения отходов, коррупционные риски в области сбора и транспортировки коммунальных отходов, завышение расходов при сдаче финансовой отчетности и другие", – сказал Данияр Бигайдаров. 

По результатам мониторинга были разработаны рекомендации, в том числе о принятии мер в отношении должностных лиц, допустивших бездействие в вопросе ликвидации стихийных свалок.

За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, удалению и обезвреживанию отходов Департамент экологии по Улытауской области оштрафовал замакима Жезказгана.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело нашли в мусорном контейнере в Жезказгане. 

Бауыржан Муканов
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