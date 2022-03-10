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21:03 10.03.2022

Разработана первая нейросеть для восстановления поврежденных древних текстов

письмена Фото: pixabay
Международная группа из историков и IT-специалистов разработала искусственный интеллект «Итака» для перевода и восстановления документов на древних языках, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, содержание многих сохранившихся документов сложно узнать из-за повреждений, а некоторые материалы не позволяют применять радиоуглеродное датирование, поэтому нельзя узнать возраст записи, что в итоге затрудняет интерпретацию.

«Итака», утверждают эксперты, может восстановить недостающий текст на поврежденных записях, определить их происхождение и дату создания. Ее обучали на крупнейшем собрании греческих текстов. В ход шли как и целые документы, чтобы нейросеть могла понимать контекст, так и слова и отдельные символы.

Разработчики говорят, что «Итака» - это расширенная версия предыдущей системы - «Пифии». Новая нейросеть при восстановлении достигает точности в 62%, при определении места создания - точности в 71%. Она может датировать тексты с точностью до 30 лет. Систему уже опробовали историки для переоценки важных периодов греческой истории. Нейросеть восстановит «мертвый язык» древних табличек из Месопотамии

Отмечается, что уже запускается бесплатная версия для исследователей, преподавателей и сотрудников музеев. Это позволит легко интерпретировать полученные с помощью системы данные, так как она генерирует несколько возможных вариантов восстановления текста - нужный выбирает ученый, опираясь на свой опыт.

Елена Беляева
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