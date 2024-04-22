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ИИ научили набирать тексты, подражая человеку

ИИ научили печатать &quot;человеческие&quot; тексты, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:11 Фото: freepik
Ученые Университета Аалто (Финляндия) совместно со специалистами Google разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая подражает человеку при наборе текста, сообщает Zakon.kz.

На сайте организации говорится, что новая модель интеллектуального набора текста может имитировать различные типы пользователей. Она наглядно демонстрирует, как именно человек набирает текст на клавиатуре смартфона левой, правой или обеими руками.

Модель также способна воспроизводить особенности пользователя в зависимости от его возраста или пола.

"Набор текста на телефоне требует ловкости рук и зрительного восприятия: мы нажимаем кнопки, корректируем текст, исправляем ошибки", – рассказал сотрудник Университета Аалто Антти Уласвирта.

По его словам, некоторым людям приходится учиться набирать текст, другим это дается проще. ИИ использует виртуальные органы, имитируя поведение различных пользователей.

Ученые говорят, что новая модель позволит им лучше понять, как именно люди набирают текст и с какими сложностями сталкиваются. Разработанный ими ИИ был обучен примерно на миллионе примеров.

В Google будут использовать наработки для улучшения виртуальных клавиатур на смартфонах и прочих гаджетах.


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