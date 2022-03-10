Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:02 10.03.2022

Сергей Шнуров покинул пост генпродюсера RTVI

уход с поста Фото: Instagram.com/shnurov_fan
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом, сообщает Zakon.kz.

По словам музыканта, он принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом, – говорится в сообщении Шнурова, опубликованном на официальном сайте телеканала.

CEO RTVI Ольга Пивень отметила, что поддерживает его решение.

Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен, – заявила она.

Сергей Шнуров занимал пост генерального продюсера с 29 июня 2020 года. Он работал над обновлением и продвижением бренда канала.

Анастасия Московчук
Россия
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
10.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Казахский – самый востребованный язык для изучения
10.03.2022
Главная Топ LIVE Все