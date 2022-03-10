Сергей Шнуров покинул пост генпродюсера RTVI

По словам музыканта, он принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом, – говорится в сообщении Шнурова, опубликованном на официальном сайте телеканала.

CEO RTVI Ольга Пивень отметила, что поддерживает его решение.

Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен, – заявила она.

Сергей Шнуров занимал пост генерального продюсера с 29 июня 2020 года. Он работал над обновлением и продвижением бренда канала.