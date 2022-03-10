Новый подход в работе поликлиник применили в Жамбылской области

Как сообщает пресс-служба акимата региона, первыми на путь перемен стали поликлиники в Меркенском, Жамбылском районах и городская поликлиника №5 города Тараза. Здесь открылись так называемые центры лучших практик с участием представителей Европейского бюро ВОЗ по ПМСП, Национальной ассоциации Primary Health Care, делегации Кыргызстана и областей Казахстана.

Руководитель Европейского центра ВОЗ по ПМСП Мелитта Якаб и другие эксперты назвали медико-социальные подходы, реализованные в центрах лучших практик Жамбылской области, самыми лучшими и посоветовали дублировать практику по всему Казахстану и в других странах.

Огромный вклад в повышение профессиональной подготовки медицинских специалистов, социальных работников, психологов внесли эксперты и тренеры Национальной ассоциации Primary Health Care.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В работу поликлиник был внедрен новый стандарт, основанный на человекоориентированном подходе.

В трех центрах лучших практик после обучения с 2021 года успешно осуществляется новый проект для казахстанского здравоохранения «Механизм информирования общественного мониторинга и обратной связи» по работе с населением и пациентами. Суть проекта заключается в том, что пациенты сами контролируют качество медицинских услуг и дают свои предложения по улучшению деятельности медицинской организации.

Путем обзвона или же во время приема мы информируем население о том, что существуют фокус-группы. Приглашаем их по 7-15 человек. Это могут быть люди с определенным заболеванием, например, с артериальной гипертензией или же беременные. С ними проводим встречу. Выясняем, что им нравится и что не нравится в работе поликлиники, записываем предложения. Проблемы и недостатки затем обсуждаются с медицинским персоналом. По данному проекту создан комитет общественного доверия к здравоохранению – «Халық – кенесi», который помогает совместно с руководством поликлиники изучить и разрешить эти проблемы, – рассказал эксперт Национальной ассоциации Primary Health Care Рабига Алтаевна.

По словам руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области Асета Калиева, чтобы привлечь население к профилактическим мероприятиям стартовали программы «Здоровый аул» в сельских округах Аспара и Акермен, открыт центр здоровья подростков и молодежи «Ұшқын» и школы, укрепляющие здоровье, в Меркенском районе. А также начата работа в Жамбылском районе и в городе Таразе по созданию школ, содействующих здоровью по программе ВОЗ, и работа с акиматом Жамбылского района по созданию «Здоровых аулов».

В этих организациях внедрено проектное управление и сегодня осуществляется продвижение таких проектов, как «Мужское здоровье», «Школа по профилактике инсульта», совместный проект с ветеринарами районов по программе ВОЗ «One Health – Единое здоровье», «Совет акылманов – Совет мудрецов». В таких школах пациенты не только получают новые знания о здоровом образе жизни, но и обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Положительные перемены отмечают и пациенты поликлиник. В атмосфере дружелюбия и комфорта у многих появилось желание заниматься здоровьем даже просто в целях профилактики, когда нет очевидных проблем.

Искренняя благодарность всему медицинскому коллективу, начиная со входа всегда встречают доброжелательно, терпеливо выслушают проблемы, подскажут, как необходимо поступить в возникшей ситуации. Сейчас значительно уменьшилась очередность к специалистам, у стоящих на диспанцерном учете появилась возможность без ожидания очереди получить рецепт на бесплатные лекарства и рекомендации. У нас появилась возможность получить лечение в дневном стационаре, необходимую реабилитацию. Для подростков и молодежи открыт центр «Ушкын». Особая благодарность за проведение среди населения пропаганды здорового образа жизни, отказа от курения и алкоголя, все больше подростков, молодежи, пенсионеров занимаются физической культурой для поддержания здоровья. Жительница Меркенского района, ветеран труда Базаркуль Альмеизова

За короткое время новшества показали первые хорошие результаты: переход медицинских сестер на самостоятельную практику, увеличение количества семейных врачей и социальных работников в организациях ПМСП, вовлеченность населения в профилактические мероприятия, усиление межведомственного сотрудничества.

К примеру, в Меркенском районе обучение и работа мультидисциплинарных команд ПМСП, целенаправленная работа с пациентами, входящими в программу управления заболеваниями, значительно отразилась на улучшении показателей:

расширен охват участников по артериальной гипертензии на 35%, по сахарному диабету – в 1,7 раза, по хронической сердечной недостаточности – на 18%;

возросло количество пациентов, обученных в «Школах здоровья» и «Школе профилактики инсульта» почти в два раза (6167 человек).

Обнадеживающим результатом стало снижение количества экстренной госпитализации лиц, находящихся в программе управления заболеваниями по всем нозологическим формам на 35%, снижение числа вызовов скорой медицинской помощи четвертой категории сложности в 3,1 раза.

Правильно выстроенная реорганизация информационной службы позволила значительно снизить нагрузку на регистратуру и администрацию по обращениям пациентов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Только за последние полгода решено 50% озвученных пациентами проблем и уменьшилось количество жалоб от населения на 30%.

Удовлетворенность пациентов доступностью, качеством медицинской помощи и организацией обслуживания – наиболее важный социальный индикатор в обществе.

Следует вывод, что несмотря на сравнительно недавний срок организации работы центров лучших практик по ПМСП, достигнуты определенные позитивные успехи в доступности, улучшении качества оказания медицинских услуг, снижении числа жалоб от населения и повышении межведомственного взаимодействия, а также роста доверия населения к поликлиникам и врачебным амбулаториям.

Конечно, не все проблемы решены, но полученные первые положительные результаты свидетельствуют о правильно выбранной стратегии и целесообразности дальнейшего внедрения центров лучших практик с человекоориентированным подходом в другие районы области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

При активном участии экспертов Национальной ассоциации Primary Health Care продолжается работа по совершенствованию деятельности ПМСП в Таласском, Кордайском, имени Т. Рыскулова районах, городской поликлинике города Шу, которые в перспективе будут стремиться стать аналогичными центрами лучших практик по ПМСП.