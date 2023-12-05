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Новые подходы к привлечению инвестиций применят в Жамбылской области

Новые подходы к привлечению инвестиций применят в Жамбылской области Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря перечислил основные результаты социально-экономического развития региона, сообщает корреспондент Zakon.kz. 

В целом, по словам акима, область демонстрирует положительную динамику экономических показателей. Объемы ВРП региона выросли на 6,1% и достигли 1,3 трлн тенге. В частности, увеличились объемы услуг связи – на 8,1%, строительных работ – на 11,1%, торговли – 2,6%. 

Объем промышленной продукции увеличился на 0,6% и составил 695 млрд тенге. Доминирующая доля приходится на обрабатывающую промышленность (71%). Горно-металлургический комплекс показывает рост на 17,1%, химическая промышленность – на 7,3%, легкая промышленность – на 5,8%, строительная индустрия – на 0,6%. 

"За десять месяцев текущего года привлекли порядка 365 млрд тенге инвестиций, что почти на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодня инвестиционный портфель области включает 69 проектов на 2,3 трлн тенге, реализация которых запланирована до 2026 года. В текущем году реализуются 20 проектов на сумму 87 млрд тенге". Ербол Карашукеев

Аким добавил, что для привлечения инвестиций в регион решили поменять подходы.

"Мы намерены снизить регулятивные барьеры, повысить эффективность нашей работы по привлечению инвестиций. Начали реинжиниринг бизнес-процессов, запускаем принцип "одного окна". Внедрен новый KPI для районных акимов – эффективность их работы будут оценивать по показателям привлечения инвестиций. Сегодня акцент делается на формирование кластеров вокруг крупных проектов, тем самым мы создаем условия для развития вспомогательных производств с участием МСБ региона. Планируем рядом со строящимися заводами создавать малые и средние производства". Ербол Карашукеев

Особую нишу занимают проекты в сфере возобновляемых источников энергии, по которым регион занимает одну из лидирующих позиций. В области функционирует 21 объект ВИЭ с общей мощностью 451,3 МВт.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства поддержаны 2,1 тыс. проектов на 24,5 млрд тенге. В регионе наблюдается рост количества МСБ на 25,5%, численность занятых в МСБ увеличилась на 23,6%, объем продукции и услуг субъектов МБС – на 22%.

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