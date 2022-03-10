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Законодательство РК
20:27 10.03.2022

Силикатный завод временно закрыли в Нур-Султане из-за загрязнения окружающей среды

столица Фото: УВП города Нур-Султана
Производство на заводе по выпуску силикатного кирпича в столичном жилом массиве «Промышленный» приостановлено, сам завод опечатан из-за недопустимого загрязнения окружающей среды, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана, совместно с Минэкологии РК через суд власти добились принудительного приостановления деятельности предприятия, оказывавшего вред здоровью местного населения, а это почти 30 тыс. человек.

закрытие завода

Фото: УВП города Нур-Султана

Сообщается, что руководство завода в течение пяти лет уклонялось от исполнения обязательств по освобождению территории и закрытию вредного производства.

столица

Фото: УВП города Нур-Султана

При этом данному предприятию была выплачена компенсация и предложен земельный участок, который находится вдали от места жительства горожан. Но на данный момент собственник завода отказался от земучастка. Стоит отметить, что закрытие вредного завода было необходимо для защиты здоровья жителей жилого массива «Промышленный» и близлежащих многоквартирных жилых домов, – рассказал аким района Алматы Нурбол Нурсагатов.

закрытие

Фото: УВП города Нур-Султана

Елена Беляева
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