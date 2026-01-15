Утверждены рекомендации по действиям госорганов при радиоактивном загрязнении окружающей среды
Действия, предусмотренные Методическими рекомендациями, осуществляются с целью своевременного реагирования, минимизации последствий радиоактивного загрязнения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.
Уполномоченный орган в области использования атомной энергии при получении информации о факте радиоактивного загрязнения окружающей среды уведомляет:
- местный исполнительный орган, на территории которого предположительно обнаружено радиоактивное загрязнение;
- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
При получении информации о возможном радиоактивном загрязнении окружающей среды местные исполнительные органы:
принимают меры по ограничению доступа посторонних лиц к предполагаемой зоне загрязнения и оповещают:
- уполномоченный орган в области использования атомной энергии;
- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
формируют рабочую группу для мониторинга и анализа поступившей информации.
Предусмотрено, что государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводит первичные мероприятия по радиационному мониторингу в предполагаемой зоне загрязнения.
Полученные данные передаются в рабочую группу для последующего анализа и выработки решений.
Совместно с заинтересованными научно-исследовательскими институтами и лабораториями государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляет пробоотбор почвы и воды.
По результатам лабораторных исследований государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения уведомляет рабочую группу о наличии или отсутствии радиоактивного загрязнения.
Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает проведение радиационного мониторинга окружающей среды в селитебных зонах, метеорологического и гидрологического мониторинга состояния окружающей среды.
По результатам анализа данных радиационного мониторинга и лабораторных исследований рабочая группа подготавливает заключение о наличии или отсутствии радиоактивного загрязнения.
В случае подтверждения факта радиоактивного загрязнения рабочая группа:
- вносит в местный исполнительный орган рекомендации о необходимости объявления режима чрезвычайной ситуации, если характер и масштабы загрязнения создают угрозу жизни и здоровью населения либо окружающей среде;
- в случае, если объявление режима чрезвычайной ситуации не требуется, предоставляет рекомендации по организации мер реагирования, включая вопросы:
- установления постоянного контроля за радиационной обстановкой в зоне загрязнения;
- проведения работ по локализации и ликвидации радиоактивного загрязнения;
- проведения санитарно-гигиенических, дезактивационных и иных мероприятий по минимизации последствий;
- информирования населения.
Рекомендации рабочей группы оформляются протоколом и направляются в местный исполнительный орган, а также соответствующим уполномоченным органам для принятия дальнейших решений.
Итоговая информация о факте радиоактивного загрязнения и рекомендуемые меры по снижению уровня загрязнения окружающей среды доводятся до сведения Правительства РК уполномоченным органом в области использования атомной энергии.
Приказ вводится в действие со дня подписания.