Утверждены рекомендации по действиям госорганов при радиоактивном загрязнении окружающей среды

Приказом и.о. председателя Агентства по атомной энергии от 5 января 2026 года утверждены методические рекомендации по действиям уполномоченных и местных исполнительных органов при поступлении информации о радиоактивном загрязнении окружающей среды на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Действия, предусмотренные Методическими рекомендациями, осуществляются с целью своевременного реагирования, минимизации последствий радиоактивного загрязнения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

Уполномоченный орган в области использования атомной энергии при получении информации о факте радиоактивного загрязнения окружающей среды уведомляет:

местный исполнительный орган, на территории которого предположительно обнаружено радиоактивное загрязнение;

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При получении информации о возможном радиоактивном загрязнении окружающей среды местные исполнительные органы:

принимают меры по ограничению доступа посторонних лиц к предполагаемой зоне загрязнения и оповещают:

уполномоченный орган в области использования атомной энергии;

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

формируют рабочую группу для мониторинга и анализа поступившей информации.

Предусмотрено, что государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводит первичные мероприятия по радиационному мониторингу в предполагаемой зоне загрязнения.

Полученные данные передаются в рабочую группу для последующего анализа и выработки решений.

Совместно с заинтересованными научно-исследовательскими институтами и лабораториями государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляет пробоотбор почвы и воды.

По результатам лабораторных исследований государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения уведомляет рабочую группу о наличии или отсутствии радиоактивного загрязнения.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает проведение радиационного мониторинга окружающей среды в селитебных зонах, метеорологического и гидрологического мониторинга состояния окружающей среды.

По результатам анализа данных радиационного мониторинга и лабораторных исследований рабочая группа подготавливает заключение о наличии или отсутствии радиоактивного загрязнения.

В случае подтверждения факта радиоактивного загрязнения рабочая группа:

вносит в местный исполнительный орган рекомендации о необходимости объявления режима чрезвычайной ситуации, если характер и масштабы загрязнения создают угрозу жизни и здоровью населения либо окружающей среде;

в случае, если объявление режима чрезвычайной ситуации не требуется, предоставляет рекомендации по организации мер реагирования, включая вопросы:

- установления постоянного контроля за радиационной обстановкой в зоне загрязнения;

- проведения работ по локализации и ликвидации радиоактивного загрязнения;

- проведения санитарно-гигиенических, дезактивационных и иных мероприятий по минимизации последствий;

- информирования населения.

Рекомендации рабочей группы оформляются протоколом и направляются в местный исполнительный орган, а также соответствующим уполномоченным органам для принятия дальнейших решений.

Итоговая информация о факте радиоактивного загрязнения и рекомендуемые меры по снижению уровня загрязнения окружающей среды доводятся до сведения Правительства РК уполномоченным органом в области использования атомной энергии.

Приказ вводится в действие со дня подписания.