Мертвые раки на пляже в Актау – проведена проверка

Трупами раков вперемешку с мусором усеяна вся береговая линия общественного пляжа нашего города. Честно скажу, жуткое зрелище, – написал житель Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram.

Как пишет inaktau.kz, в отделе рыбинспекции рассказали, что совместно с экологами проверили состояние общественного пляжа и факт не подтвердился.

Информация на видеозаписи не подтвердилась. Однако удалось определить, что видео сняли у водозаборного канала МАЭКа в районе гостиницы «Достар». В одну кучу собрали мертвых раков, выброшенных на берег штормом, который бушевал в начале марта, – сообщили в рыбинспекции.

Специалисты отметили, что во время шторма раков действительно выбрасывает на берег и это естественный процесс. Как уточняется, большинство выживают.

Жителям Актау рекомендовано не трогать членистоногих, чтобы те могли вернуться в естественную среду обитания.