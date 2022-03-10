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21:31 10.03.2022

Мертвые раки на пляже в Актау – проведена проверка

членистоногие Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области
В Управлении рыбной инспекции по Мангистауской области прокомментировали видеоролик, размещенный в соцсетях. На кадрах автор показывает мертвых раков и утверждает, что ими усыпана береговая линия в районе Солдатского пляжа, передает Zakon.kz.
Трупами раков вперемешку с мусором усеяна вся береговая линия общественного пляжа нашего города. Честно скажу, жуткое зрелище, – написал житель Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram.

Как пишет inaktau.kz, в отделе рыбинспекции рассказали, что совместно с экологами проверили состояние общественного пляжа и факт не подтвердился.

Информация на видеозаписи не подтвердилась. Однако удалось определить, что видео сняли у водозаборного канала МАЭКа в районе гостиницы «Достар». В одну кучу собрали мертвых раков, выброшенных на берег штормом, который бушевал в начале марта, – сообщили в рыбинспекции.

Специалисты отметили, что во время шторма раков действительно выбрасывает на берег и это естественный процесс. Как уточняется, большинство выживают.

Жителям Актау рекомендовано не трогать членистоногих, чтобы те могли вернуться в естественную среду обитания.

Елена Беляева
Актау
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