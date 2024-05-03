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Множество мертвых раков обнаружили в водосбросном канале неподалеку от ТЭЦ в Актау

Множество мертвых раков обнаружили в водосбросном канале неподалеку от ТЭЦ в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 21:33 Фото: pixabay
Житель Актау обнаружил мертвых раков в водосбросном канале, ведущем от ТЭЦ-1 до пляжа Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 мая lada.kz, в Департаменте экологии и Управлении рыбной инспекции Мангистауской области отреагировали на инцидент.


"В настоящее время наш сотрудник работает на месте происшествия. Выводы и результаты можно делать позже. Это водосбросной канал. Морская насосная на ТЭЦ-1 забирает воду для охлаждения турбин и прочих нужд в районе дамбы, и потом без загрязнения эта вода должна сливаться по данному каналу обратно в Каспий", – объяснили специалисты управления рыбной инспекции.

Отмечается, что на место происшествия также выехали специалисты Департамента экологии Мангистауской области. Они возьмут пробы воды и проверят ее на загрязняющие вещества. По предварительной версии, раков в канал выбросили, возможно, уже мертвых.

Ранее сообщалось о другом происшествии. На побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей. 

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