00:33 11.03.2022
Временный запрет на вывоз зерновых культур в страны ЕАЭС вводит Россия
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Под запрет попали пшеница, меслин, ржа, ячмень и кукуруза. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года, передает Zakon.kz.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России, уточняют РИА Новости.
Ранее Россия ввела запрет на вывоз сахара с оговоркой, что поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.