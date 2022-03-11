Временный запрет на вывоз зерновых культур в страны ЕАЭС вводит Россия

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России, уточняют РИА Новости.

Ранее Россия ввела запрет на вывоз сахара с оговоркой, что поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.