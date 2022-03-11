Сборная Казахстана поборется за третье место Суперкубка по ММА

Как сообщает пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА, первый поединок в женской весовой категории до 56,7 кг для казахстанки Аян Турсын сложился неудачно. Попавшись на болевой прием «рычаг локтя» бахрейнской спортсменки Аизы Рамоз Бертозо, Турсын потерпела первое для команды поражение.

Соперник Жанибека Тыныштыка (до 61,2 кг) Абудлла Мубарак не вышел на бой и казахстанцу была присвоена техническая победа.

Четвертый поединок прошел в весовой категории до 65,8 кг. Анатолий Золотых удушающим приемом «треугольник» одержал победу над оппонентом из Бахрейна Хаджи Мохаммедом Али.

Поединок Неймата Асадова (до 70,3 кг) против чемпиона мира Курбана Идрисова продлился три раунда, по итогам боя раздельным судейским решением победил Неймат Асадов. Отметим, что Асадов взял реванш у соперника, которому устпил на недавно прошедшем чемпионате мира по ММА в Абу-Даби.

В весовой категории до 83,9 кг Жаксыбек Аймахан встретился с первым номером мирового рейтинга IMMAF вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) Рамазаном Гитиновым. В первом раунде Аймахан достойно противостоял титулованному сопернику, но во втором раунде попался на удушающий прием и проиграл.

Последним противостоянием полуфинальной встречи стал бой казахстанца Алика Домнича и бойца, выступающего за Бахрейн Гаджи Гаджиева. В результатах упорной схватки, длившейся все три раунда, мнение судей разделились. Один судья отдал победу казахстанцу, двое других отдали предпочтение бахрейнскому спортсмену.

Встреча завершилась со счетом 5-3 в пользу команды Бахрейна. Сборная Казахстана поборется за третье место. Оппонентом казахстанцев станут спортсмены из Мексики.

Победитель турнира получит 100 тыс. долларов. За второе место – 75 тыс. долларов, а за третье – 50 тыс. долларов.

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