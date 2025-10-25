Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по ММА отметилась второй золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Ее автором стал Санжар Картай, выступающий в весе до 65 килограммов, пишет НОК РК. В финале казахстанский боец одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым из Бахрейна. Первую золотую медаль ранее завоевала Амелина Бакиева.

