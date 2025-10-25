#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде

ММА, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 13:15 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по ММА отметилась второй золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

Ее автором стал Санжар Картай, выступающий в весе до 65 килограммов, пишет НОК РК.

В финале казахстанский боец одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым из Бахрейна.

Первую золотую медаль ранее завоевала Амелина Бакиева. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА
12:42, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА
Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне
19:07, 24 октября 2025
Казахстанская таеквондистка завоевала "золото" на Азиатских играх в Бахрейне
Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
10:04, 27 сентября 2023
Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: