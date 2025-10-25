Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по ММА отметилась второй золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.
Ее автором стал Санжар Картай, выступающий в весе до 65 килограммов, пишет НОК РК.
В финале казахстанский боец одержал победу над Султанахмедом Султанахмедовым из Бахрейна.
Первую золотую медаль ранее завоевала Амелина Бакиева.
