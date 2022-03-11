06:11 11.03.2022
В КНДР модернизируют космодром для запуска военных спутников
Фото: White House
В будущем космический аэродром в КНДР могут использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками, сообщает Zakon.kz.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытательный полигон страны на западном побережье и призвал к его модернизации, сообщает Yonhap.
В частности, Ким Чен Ын поставил задачи по реконструкции зоны стартовой площадки космодрома и строительству новых объектов.
По данным агентства, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.
Он также поставил задачу по строительству некоторых объектов на стартовой площадке.