В КНДР модернизируют космодром для запуска военных спутников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытательный полигон страны на западном побережье и призвал к его модернизации, сообщает Yonhap.

В частности, Ким Чен Ын поставил задачи по реконструкции зоны стартовой площадки космодрома и строительству новых объектов.

По данным агентства, в будущем космический аэродром планируется использовать для запуска ракет с многоцелевыми спутниками, в том числе с военными разведывательными спутниками.

Он также поставил задачу по строительству некоторых объектов на стартовой площадке.