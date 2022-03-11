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07:44 11.03.2022

В России выделят 1 трлн рублей на антикризисные меры

Россия кризис Фото: pixabay
Большая часть дополнительных расходов из бюджета России пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей, сообщает Zakon.kz.

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей, следует из рабочей версии проекта плана правительства, сообщают «Известия».

Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда – 496 млрд рублей.

Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)».

На втором месте по расходам после соцподдержки – транспорт (275 млрд рублей).

В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 млрд.

Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям – 84,8 млрд, агропромышленному комплексу – 42 млрд. На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности – 20 млрд.

Данияр Кунафин
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