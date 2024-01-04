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Сколько денег выделили из бюджета на пенсии и пособия в Казахстане

Сколько выделили денег из бюджета на пенсии и пособия в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане более чем на 16% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году предусмотрены на сумму порядка 5 трлн 456 млрд тенге, что на 16,3% больше расходов 2023 года (порядка 4,7 трлн тенге).

"98,2% предусмотренных расходов, или 5 трлн 355,5 млрд, будет направлено на выплату пенсий 2,4 млн пенсионерам и пособий для порядка 2,2 млн получателей", – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. 

По информации ведомства, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2023 году на выплату пособий и пенсий было направлено 4 трлн 689,3 млрд тенге для 4,4 млн человек, в том числе для 2,3 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий.

Ранее стало известно, насколько повысили пенсии и пособия в Казахстане. 

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