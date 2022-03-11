09:28 11.03.2022
На СТО выявили майнинговую ферму в Жамбылской области
Фото: pixabay
В Жамбылской области выявлены две незаконные майнинговые фермы. Одна из которых находилась в помещении СТО, без соблюдения технологического присоединения к сетям электроснабжения, передает Zakon.kz.
В ходе проведения обыскных мероприятий на территории СТО, обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для генерации криптовалют.
Сумма дохода, в результате осуществления противоправной деятельности составляет более 30 миллионов тенге. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является иностранец. Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). АФМ РК
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