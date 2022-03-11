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Законодательство РК
09:28 11.03.2022

На СТО выявили майнинговую ферму в Жамбылской области

майнинговая ферма Фото: pixabay
В Жамбылской области выявлены две незаконные майнинговые фермы. Одна из которых находилась в помещении СТО, без соблюдения технологического присоединения к сетям электроснабжения, передает Zakon.kz.

В ходе проведения обыскных мероприятий на территории СТО, обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для генерации криптовалют.

Сумма дохода, в результате осуществления противоправной деятельности составляет более 30 миллионов тенге. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является иностранец. Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). АФМ РК

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Жамбылская область
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