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Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год

Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год Фото: Zakon.kz
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В ЕНПФ заявили, что размеры ПМД остались на прежнем уровне.

Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год

Фото: enpf.kz

"ЕНПФ публикует ПМД на 2024 год и сообщает, что размеры ПМД на 2024 год остаются на уровне ПМД 2023 года", – говорится в сообщении 12 декабря 2023 года.

ПМД – это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.

В ЕНПФ напомнили, что расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Согласно Методике, при расчете ПМД на 2024 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2024 год:

  • минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
"Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2023 годом) отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности. Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов размеры ПМД на 2024 год сохранятся на текущем уровне".Пресс-служба ЕНПФ

О том, какими были пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2023 году, можете узнать по ссылке.

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