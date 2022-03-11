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Законодательство РК
10:02 11.03.2022

Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

Бибигуль Асылова, должность, освобождение Фото: primeminister.kz
Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению.Пресс-служба премьер-министра РК

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления.

В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска.

В 1998-2016 годах работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения.

С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.

Динара Халдарова
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