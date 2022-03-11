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11:14 11.03.2022

Зима не отступает: какой будет погода в Казахстане в выходные

рк, погода, 12-14 марта, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 марта – в Казахстане ожидаются снег с метелями, усиление ветра, а также потепление, передает Zakon.kz.
Хотя на календаре уже первый месяц весны, в северных регионах страны зима не хочет уступать свои права. Активный антициклон удерживает здесь совсем не весенние температуры воздуха.РГП «Казгидромет»

Однако, как отметили синоптики, в ближайшие три дня южный циклон, который принес настоящую весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться в северном направлении.

И хотя в северной половине страны не будет таких высоких температур, жители получат короткую передышку от морозов. Южный циклон принесет снег с метелями, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха в ночные часы до 5-15 мороза.РГП «Казгидромет»

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