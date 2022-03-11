Зима не отступает: какой будет погода в Казахстане в выходные

Хотя на календаре уже первый месяц весны, в северных регионах страны зима не хочет уступать свои права. Активный антициклон удерживает здесь совсем не весенние температуры воздуха. РГП «Казгидромет»

Однако, как отметили синоптики, в ближайшие три дня южный циклон, который принес настоящую весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться в северном направлении.

И хотя в северной половине страны не будет таких высоких температур, жители получат короткую передышку от морозов. Южный циклон принесет снег с метелями, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха в ночные часы до 5-15 мороза. РГП «Казгидромет»