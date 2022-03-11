11:19 11.03.2022
Обновлен состав бюро политсовета партии Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat
Постановлением политического совета партии избраны новые члены бюро политсовета партии Amanat, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы партии, в состав вошли еще четыре человека.
В состав бюро избраны:
Смаилов Алихан Асханович – премьер-министр Республики Казахстан;
Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации президента Республики Казахстан;
Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии Amanat;
Рожин Максим Николаевич – вице-президент «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы».
Таким образом, состав бюро увеличился с 9 до 13 членов.
Напомним, 2 марта партия Nur Otan была официально переименована в Amanat.