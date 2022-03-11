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11:19 11.03.2022

Обновлен состав бюро политсовета партии Amanat

изменения состава бюро Фото: пресс-служба партии Amanat
Постановлением политического совета партии избраны новые члены бюро политсовета партии Amanat, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы партии, в состав вошли еще четыре человека.

В состав бюро избраны:

  • Смаилов Алихан Асханович – премьер-министр Республики Казахстан;

  • Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации президента Республики Казахстан;

  • Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии Amanat;

  • Рожин Максим Николаевич – вице-президент «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы».

Таким образом, состав бюро увеличился с 9 до 13 членов.

Напомним, 2 марта партия Nur Otan была официально переименована в Amanat.

Анастасия Московчук
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