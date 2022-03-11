Обновлен состав бюро политсовета партии Amanat

По данным пресс-службы партии, в состав вошли еще четыре человека.

В состав бюро избраны: Смаилов Алихан Асханович – премьер-министр Республики Казахстан; Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации президента Республики Казахстан; Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии Amanat; Рожин Максим Николаевич – вице-президент «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы».

Таким образом, состав бюро увеличился с 9 до 13 членов.

Напомним, 2 марта партия Nur Otan была официально переименована в Amanat.