11:29 11.03.2022
Scat увеличивает рейсы в Россию
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ранее стало известно, что из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию и над ее территорией все полеты авиакомпании Air Astana по данному направлению приостановлены с 11 марта, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, «в настоящее время министерство совестно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов».
Air Astana прекращает полеты в Россию
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В связи с приостановлением рейсов для консультации пассажиров КГА на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создана горячая линия по номерам:
Моб.: +7 700 271 89 51
Моб.: +7 700 271 89 52
Тел.: +7 7172 798 213
Тел.: +7 7172 798 215
Пассажирам в комитете порекомендовали «следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным».
В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией КГА МИИР РК совместно с казахстанской авиакомпанией Scat проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан – Москва (с двух до семи рейсов в неделю) и Алматы – Москва (до семи рейсов в неделю).Пресс-служба КГА