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Законодательство РК
11:29 11.03.2022

Scat увеличивает рейсы в Россию

air astana, рф, полеты, приостановка, scat, рейсы, увеличение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ранее стало известно, что из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию и над ее территорией все полеты авиакомпании Air Astana по данному направлению приостановлены с 11 марта, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, «в настоящее время министерство совестно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов».

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В связи с приостановлением рейсов для консультации пассажиров КГА на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создана горячая линия по номерам:

  • Моб.: +7 700 271 89 51

  • Моб.: +7 700 271 89 52

  • Тел.: +7 7172 798 213

  • Тел.: +7 7172 798 215

Пассажирам в комитете порекомендовали «следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным».

В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией КГА МИИР РК совместно с казахстанской авиакомпанией Scat проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан – Москва (с двух до семи рейсов в неделю) и Алматы – Москва (до семи рейсов в неделю).Пресс-служба КГА
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