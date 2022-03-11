Scat увеличивает рейсы в Россию

Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, «в настоящее время министерство совестно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает данные вопросы с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов».

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В связи с приостановлением рейсов для консультации пассажиров КГА на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создана горячая линия по номерам: Моб.: +7 700 271 89 51

Моб.: +7 700 271 89 52

Тел.: +7 7172 798 213

Тел.: +7 7172 798 215

Пассажирам в комитете порекомендовали «следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным».