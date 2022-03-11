Двух жительниц Нур-Султана укусила лиса: комментарий Минэкологии

По данным ведомства, 8 марта от участкового инспектора полиции Есильского района поступила информация о том, что в центре столицы замечены лисы.

Специалисты Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира произвели осмотр указанной территории, в ходе которого лис не обнаружено. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе, организовано патрулирование города силами подведомственных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира.

В случае обнаружения диких животных в границах Нур-Султана призываем жителей избегать любого контакта с дикими и безнадзорными животными и сообщать по телефону +7 777 182 39 01, – добавили в комитете.

Напомним, что в праздничный день за медицинской помощью обратились две астанчанки после укусов лисы. В Департаменте санэпидконтроля столицы уточнили, что одну из женщин лиса укусила за голень в районе ТРЦ «Керуен Сити», вторую – в районе гостиницы «Думан».