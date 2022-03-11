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12:40 11.03.2022

17-летний китайский теннисист установил три рекорда

Теннис Китай Рекорд Фото: Instagram/itftennis
Лучший юниор 2021 года и 543-я ракетка мира, китайский теннисист Цзюнчэн Шан установил три исторических результата на Мастерсе в Индиан-Уэллсе (США). Он сумел отобраться в основную сетку турнира через квалификацию, сообщает Zakon.kz.

Молодой теннисист стал первым представителем Поднебесной в главном турнире Индиан-Уэллса.

Помимо этого, Шан стал самым молодым участником в основной сетке турнира с 2006 года, тогда им был 16-летний американец Дональд Янг.

Также китаец стал самым молодым теннисистом квалификаций Мастерса со времен Рафаэля Надаля. Надалю было 16 лет на отборочных играх к гамбургскому Мастерсу в 2003 году.

Теннис 16 лет Мастерс

Фото: Instagram/rafaelnadal

Цзюнчэн Шан в квалификации американского Мастерса обыграл двух теннисистов из первой сотни мирового рейтинга. Вначале победил аргентинца Франсиско Серундоло – 7:6, 6:4. Затем был сильнее Матса Моранга из Германии – 6:3, Отказ.

Соперником Шана по первому кругу основной сетки Мастерса в Индиан-Уэллсе стал испанец Хауме Мунар.

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Куандык Шынасилов
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