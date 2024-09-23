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Александр Бублик уступил китайскому теннисисту в четвертьфинале турнира в Чэнду

Бублик уступил китайскому теннисисту в четвертьфинале турнира в Китае Фото: ktf.kz
27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уступил китайскому теннисисту Цзюнчэну Шану в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай), сообщает Zakon.kz.

Счет составил 4:6, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В ее рамках Бублик 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал и заработал пять брейк-пойнтов, пишет Championat. На счету Шана семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех заработанных.

В полуфинале Цзюнчэн Шан встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который в 1/4 финала обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

Отметим, что 22 сентября казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой стала чемпионкой турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

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