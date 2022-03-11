Алматинка выиграла 5 млн тенге, впервые поучаствовав в лотерее «Сәтті Жұлдыз»

Как рассказала Асем, столь широкой улыбки фортуны ничто не предвещало. Девушка заехала в супермаркет, затоварилась всем необходимым и уже на выходе обратила внимание на киоск «Сәтті Жұлдыз».

Фото: Сәтті Жұлдыз

Как-то так получилось, что впервые решила купить билет, просто ради интереса. Когда мне сказали, что там выигрыш 5 млн тенге, не поверила. Думала, есть какой-то подвох. Или, может, ошиблись в нулях, и там выигрыш тысяч пять. Даже попросила продавца перепроверить, но она меня поздравила и убедила, что сумма выигрыша действительно составляет 5 млн тенге. Все объяснила, дала адрес офиса, куда я могу обратиться за выигрышем, сфотографировала, – вспоминает Асем.

Счастливым оказался билетик моментальной беспроигрышной лотереи «Құттықтаймыз». Потратив на участие всего 2 тыс. тенге, вы можете получить гораздо больше взамен – до 5 млн. Участник лотереи вносит плату за набор лотерейных билетов в кассу торговой точки в размере 2 тыс. тенге. Под защитным слоем в игровом окне содержится шесть чисел. Билет является выигрышным, если совпадет три числа, а номинал выигрыша будет равен совпавшему числу.

Крупную сумму алматинка собирается потратить на семейные нужды. В лотереях, возможно, будет участвовать и дальше.

Поверьте, что выигрыш действительно может быть, это правда. Никогда не сомневайтесь в своей удаче, – добавила она.

Между тем национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз» продолжает радовать казахстанцев приятными весенними бонусами и розыгрышами. С 15 февраля по 15 апреля действует акция «Наурыз GO», по условиям которой необходимо купить билеты любой тиражной лотереи на сумму 5 тыс. тенге и более одним чеком. Билеты, купленные онлайн, регистрируются автоматически. Приз – 500 тыс. тенге. Победителями станут 20 счастливчиков. Розыгрыш состоится 16 апреля.

Также с 1 по 28 марта идет акция «Бонусы марта». Купите любые лотерейные билеты на сумму 10 тыс. тенге и более за неделю и получайте бонус в размере 1% еженедельно. Вдобавок бонус 1% будет начислен 31 марта.

16 апреля состоится розыгрыш автомобиля Toyota Camry. Для участия необходимо купить шесть и более билетов LOTO 6/49 одним чеком.