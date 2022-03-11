Введено ограничение движения на трассах республиканского значения в ЗКО

В ведомстве пояснили, что движение ограничено в связи с ухудшением погодных условий. Ранее специалистами РГП «Казгидромет» было распространено штормовое предупреждение, в котором жителей Уральска и Западного региона предупреждали об ожидающемся тумане и гололеде.

По всей стране задействовано более 1000 единиц спецтехники, ведутся работы по очистке дорог от снега и посыпке противогололедного материала. Все работники переведены в усиленный режим. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Отмечается, что только за одну ночь силами специалистов компании из снежного плена было вызволено девять единиц транспортной техники, пассажиры размещены в обогревательных пунктах.