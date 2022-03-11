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13:00 11.03.2022

Введено ограничение движения на трассах республиканского значения в ЗКО

автодорога Фото: telegram/Qazaqavtojol
На ряде автодорог республиканского значения в Западно-Казахстанской области введены временные ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор», передает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что движение ограничено в связи с ухудшением погодных условий. Ранее специалистами РГП «Казгидромет» было распространено штормовое предупреждение, в котором жителей Уральска и Западного региона предупреждали об ожидающемся тумане и гололеде.

По всей стране задействовано более 1000 единиц спецтехники, ведутся работы по очистке дорог от снега и посыпке противогололедного материала. Все работники переведены в усиленный режим. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Отмечается, что только за одну ночь силами специалистов компании из снежного плена было вызволено девять единиц транспортной техники, пассажиры размещены в обогревательных пунктах.

В ТОО «Казахавтодор» обратились к автолюбителям, чтобы они соблюдали все правила дорожного движения и предписание по временному ограничению.

Оксана Житникова
Западно-Казахстанская область
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