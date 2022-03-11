Власти Чечни сняли все ограничения по коронавирусу

В Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. В том числе в республике отменяется масочный режим. Его слова опубликовал в Instagram заместитель председателя правительства республики Чечни Эльхан Сулейманов.

Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19. Рамзан Кадыров