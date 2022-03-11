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13:22 11.03.2022

Власти Чечни сняли все ограничения по коронавирусу

маски, перчатки, коронавирус Фото: pixabay
Власти Чечни снимают все ограничения по коронавирусу в республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров, передает Zakon.kz.

В Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. В том числе в республике отменяется масочный режим. Его слова опубликовал в Instagram заместитель председателя правительства республики Чечни Эльхан Сулейманов.

Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19. Рамзан Кадыров
Анастасия Стативкина
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