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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Двух жителей Чечни, погибших при крушении самолета в Актау, доставили на родину

жителей Чечни, погибших в Актау, доставили на родину, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 00:56 Фото: pixabay
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что тела двух жителей Чечни Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в авиакатастрофе под Актау, передали их семьям, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что сейчас родственники везут тела домой для захоронения.

"Все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также по прибытии домой семьи погибших получат от РОФ дополнительную финансовую помощь", – подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что на разбившемся самолете летели восемь жителей страны. Шестеро в настоящее время лечатся в медицинских учреждениях Москвы.


"С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим. Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших! Да смилостивится над ними Всевышний Аллах", – отметил Кадыров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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