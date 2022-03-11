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14:46 11.03.2022

Названы имена самых завидных холостяков Казахстана

имена холостяков Фото: pexels
Редакция Zakon.kz составила подборку пяти самых завидных женихов Казахстана. В Топ-5 входят Димаш Кудайберген, Еркебулан Токтар, Димаш Адилет, Бахтиёр Зайнутдинов и Абдрахман Бекенов.

Они красивы, талантливы и известны. Парни покоряют вершины музыкального, спортивного, предпринимательского пьедестала. Их внешность, обаяние и талант не оставляют равнодушными ни одну представительницу прекрасного пола.

Так кто же они – самые завидные холостяки Казахстана?

  1. Димаш Кудайберген – обладатель самого красивого голоса в мире (по оценкам многих музыкальных экспертов). В этом году ему исполняется 28 лет. Он успешный, невероятно талантливый, красивый, амбициозный и элегантный молодой человек, который для многих девушек во всем мире является визитной карточкой Казахстана. Димаш покоряет сердца в первую очередь своим волшебным голосом. У него армия поклонников, которых он нежно называет «dears». Личную жизнь Димаш предпочитает не выставлять напоказ, но в своем интервью Арману Давлетьярову певец говорил о том, что его сердце пока свободно. Этим самым он подарил надежду миллионам девушек во всем мире.

    Певец

    Фото: Instagram/ kudaibergenov.dimash

  2. Еркебулан Токтар. С 2021 года девушки Казахстана начали обращать свой взор на бойца-новичка в профессиональных смешанных единоборствах промоушена «octagonleague» Еркебулана Токтара. Недавно он одержал свою третью победу на турнире по смешанным единоборствам Octagon 27 x U1. Во втором раунде казахстанский боец отправил в нокаут своего соперника. Еркебулан является актером. С 2011 года снимался в различных фильмах в массовке, а в 2017-м получил первую главную роль в фильме «ZOR». Он красивый, дерзкий и мужественный – неудивительно, что многие казахстанки без ума от него.

    Актер

    Фото: Instagram/ erkebulan_toktar

  3. Димаш Адилет – настоящее воплощение принца на белом коне. Он сын предпринимателя Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой. С детства Димаш получал образование в Европе: в 11 лет он уехал учиться в Швейцарию, в элитную частную школу-интернат. Окончил Бостонскую бизнес-школу и Гарвард. Он не только красивый, стильный и обаятельный, но еще и умный – в 2016 году вошел в число самых умных людей планеты, сдав тест на IQ.

    Парень

    Фото: Instagram/ dimashadilet

  4. Бахтиёр Зайнутдинов – казахстанский футболист, выступающий за российский футбольный клуб ЦСКА и за национальную сборную Казахстана. Бахтиёр считается одним из самых перспективных казахстанских футболистов – ему всего 23, но он уже обладает наградами премиум-класса. О женитьбе футболист пока не думает – все свободное время он посвящает тренировкам. Ходят слухи, что у него есть девушка. Однако сам Бахтиёр говорит мало о своей личной жизни и родных.

    Футболист

    Фото: Instagram/ bateka_11

  5. Абдрахман Бекенов – казахстанский певец, музыкант и автор песен. Молодой лиричный исполнитель из Павлодара имеет свою армию фанаток. Он невероятно харизматичен, обладает своим собственным стилем, в котором выглядит, словно подросток. Однако певцу уже 25 лет. Несмотря на то, что Абдрахмана окружают красивые и обаятельные девушки, он пока предпочитает не связывать себя узами брака.

    Певец

    Фото: Instagram/ abdr

Наргиз Рахимжан
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