Названы имена самых завидных холостяков Казахстана

Они красивы, талантливы и известны. Парни покоряют вершины музыкального, спортивного, предпринимательского пьедестала. Их внешность, обаяние и талант не оставляют равнодушными ни одну представительницу прекрасного пола.

Так кто же они – самые завидные холостяки Казахстана?

Димаш Кудайберген – обладатель самого красивого голоса в мире (по оценкам многих музыкальных экспертов). В этом году ему исполняется 28 лет. Он успешный, невероятно талантливый, красивый, амбициозный и элегантный молодой человек, который для многих девушек во всем мире является визитной карточкой Казахстана. Димаш покоряет сердца в первую очередь своим волшебным голосом. У него армия поклонников, которых он нежно называет «dears». Личную жизнь Димаш предпочитает не выставлять напоказ, но в своем интервью Арману Давлетьярову певец говорил о том, что его сердце пока свободно. Этим самым он подарил надежду миллионам девушек во всем мире. Фото: Instagram/ kudaibergenov.dimash

Еркебулан Токтар. С 2021 года девушки Казахстана начали обращать свой взор на бойца-новичка в профессиональных смешанных единоборствах промоушена «octagonleague» Еркебулана Токтара. Недавно он одержал свою третью победу на турнире по смешанным единоборствам Octagon 27 x U1. Во втором раунде казахстанский боец отправил в нокаут своего соперника. Еркебулан является актером. С 2011 года снимался в различных фильмах в массовке, а в 2017-м получил первую главную роль в фильме «ZOR». Он красивый, дерзкий и мужественный – неудивительно, что многие казахстанки без ума от него. Фото: Instagram/ erkebulan_toktar

Димаш Адилет – настоящее воплощение принца на белом коне. Он сын предпринимателя Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой. С детства Димаш получал образование в Европе: в 11 лет он уехал учиться в Швейцарию, в элитную частную школу-интернат. Окончил Бостонскую бизнес-школу и Гарвард. Он не только красивый, стильный и обаятельный, но еще и умный – в 2016 году вошел в число самых умных людей планеты, сдав тест на IQ. Фото: Instagram/ dimashadilet

Бахтиёр Зайнутдинов – казахстанский футболист, выступающий за российский футбольный клуб ЦСКА и за национальную сборную Казахстана. Бахтиёр считается одним из самых перспективных казахстанских футболистов – ему всего 23, но он уже обладает наградами премиум-класса. О женитьбе футболист пока не думает – все свободное время он посвящает тренировкам. Ходят слухи, что у него есть девушка. Однако сам Бахтиёр говорит мало о своей личной жизни и родных. Фото: Instagram/ bateka_11