Несуществующие квартиры в Нур-Султане на миллион тенге сдал мошенник
В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что обман казахстанцев был выявлен, когда сотрудники полиции изъяли мобильный телефон афериста, с помощью которого он выкладывал объявления о квартирах.
На данный момент доказано 10 эпизодов преступлений по статье 190 УК РК, которые он совершил. Общий ущерб составил 1 300 000 тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве подчеркнули, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств. Идут расследования.
В ДП Нур-Султана просят граждан проявлять бдительность при оплате за онлайн-услуги и онлайн-покупки.
Чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо:
удостовериться в наличии предлагаемых услуг или товара;
ознакомиться с отзывами интернет-магазина;
потребовать показать товар по видеозвонку;
сохранять конфиденциальность персональных данных и реквизитов банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка, так как их сотрудники не звонят и не собирают сведения;
если вам предложили инвестировать в какой-либо проект или обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные предложения могут быть обманом.