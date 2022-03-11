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Законодательство РК
15:11 11.03.2022

Несуществующие квартиры в Нур-Султане на миллион тенге сдал мошенник

город, квартиры Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане 27-летний житель Мангистауской области сдавал в аренду несуществующие квартиры, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что обман казахстанцев был выявлен, когда сотрудники полиции изъяли мобильный телефон афериста, с помощью которого он выкладывал объявления о квартирах.

На данный момент доказано 10 эпизодов преступлений по статье 190 УК РК, которые он совершил. Общий ущерб составил 1 300 000 тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве подчеркнули, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств. Идут расследования.

В ДП Нур-Султана просят граждан проявлять бдительность при оплате за онлайн-услуги и онлайн-покупки.

Чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо:

  • удостовериться в наличии предлагаемых услуг или товара;

  • ознакомиться с отзывами интернет-магазина;

  • потребовать показать товар по видеозвонку;

  • сохранять конфиденциальность персональных данных и реквизитов банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка, так как их сотрудники не звонят и не собирают сведения;

  • если вам предложили инвестировать в какой-либо проект или обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные предложения могут быть обманом.

Оксана Житникова
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