Несуществующие квартиры в Нур-Султане на миллион тенге сдал мошенник

В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что обман казахстанцев был выявлен, когда сотрудники полиции изъяли мобильный телефон афериста, с помощью которого он выкладывал объявления о квартирах.

На данный момент доказано 10 эпизодов преступлений по статье 190 УК РК, которые он совершил. Общий ущерб составил 1 300 000 тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве подчеркнули, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств. Идут расследования.

В ДП Нур-Султана просят граждан проявлять бдительность при оплате за онлайн-услуги и онлайн-покупки.