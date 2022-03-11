Закрывается еще один казахстанский вуз

Ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. Это послужило причиной для проведения внеплановой проверки. В итоге комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных.

Как отметили в пресс-службе МОН РК, результаты проверок были обжалованы университетом, однако постановлениями судов первой и второй инстанций все административные акты Комитета по итогам проверок оставлены в силе, жалобы университета – без удовлетворения. Теперь предстоит рассмотрение в Верховном суде.

Вместе с тем постановлением Комитета университет уже лишен генеральной лицензии. Данное решение также обжаловано вузом в судебном порядке.