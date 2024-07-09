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Сразу 19 директоров школ привлекли к ответственности в Карагандинской области

Сразу 19 директоров школ привлекли к ответственности в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Нуринского района завершила проверки в образовательных учреждениях района и выявила многочисленные нарушения, передает Zakon.kz.

Нарушения выявлены в сферах санитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Карагандинской области.

  • в отдельных школах района были обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками хранения;
  • были найдены растворы дезинфицирующих средств, не соответствующие установленным нормам;
  • в одной из школ выявлены бактерии группы кишечной палочки.

На основании акта надзора прокуратуры района все выявленные нарушения были устранены.

В результате принятых мер защищены права свыше 2 тыс. несовершеннолетних.

"По итогам проверок за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 19 директоров школ, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц". Прокуратура Карагандинской области

Ранее стало известно, что в Хромтау учителя начисляли себе незаконные выплаты за обучение детей с инвалидностью.

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