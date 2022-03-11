Вынужден проходить настоящий квест: озвучены проблемы адвокатов в Казахстане

На заседании уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова в вопросах оказания адвокатской помощи попросила участников рассмотреть тему обеспечения эффективности гарантированной государственной юридической помощи с позиции интересов гражданина, а не с позиции интересов адвокатов.

Я, конечно, поддерживаю, что в каких-то моментах процессуальный статус адвоката все-таки пока не имеет того уровня, которого хотелось бы нам всем. Наверное, мы видим сейчас не очень хорошие, но дающие уже тревожный сигнал звонки. Эльвира Азимова

По ее словам, такие ситуации отмечаются, когда адвокат считает более эффективным способом продвижение своей стратегии защиты через использование соцсетей.

В определенных моментах я вижу, что выражения, которые используются в постах, они иногда вызывают триггер среди населения, которое в специфике даже в процессуальных нормах законодательства не разбирается. Не очень хороший этот момент, который в том числе влияет на имидж в целом государства как гарантию защиты прав человека, особенно тех людей, которые оказались в орбите уголовного преследования. Я думаю, что адвокаты используют социальные сети. Это, наверное, как раз-таки то, что они не имеют полной гарантии в ходе процессуального производства. Здесь все-таки надо вернуться к рассмотрению. Эльвира Азимова

В пример уполномоченный по правам человека привела гарантированную государством юридическую помощь, которая оказывалась после январских событий. По ее словам, в адрес коллегии и Министерства юстиции жалобы от граждан не поступали, но звучали в адрес уполномоченного по правам человека.

Здесь я хотела бы, чтобы адвокатское сообщество между собой разобралось. Потому что сейчас, к сожалению, в связи с этими событиями, не в обиду будет, уважаемые адвокаты, сказано, появился термин «қызыл адвокат» («красный адвокат». – Прим. ред.). Здесь просто вопрос вашего адвокатского сообщества. Потому что дальнейшее укрепление этого обидного термина ставит в целом под сомнение саму адвокатскую репутацию. Это, во-первых. С другой стороны, это ставит под сомнение гуманную цель государства, когда из бюджета оплачивают расходы на оказание этой помощи. Оплачивают для того, чтобы сделать более доступной и обеспечить права гражданина на защиту. Мы эти цели, к сожалению, в ходе массовых беспорядков, массовых нарушений немножко показали и поставили под сомнение. Эльвира Азимова

Председатель дисциплинарной комиссии адвокатуры республиканской коллегии адвокатов, адвокат Алматинской городской коллегии Данияр Канафин уточнил, что термин «красный адвокат» появился задолго до январских событий.

Вынужден с грустью признать, что термин «красный адвокат» появился не в связи с январскими событиями. Тем не менее, это проблема всего нашего профессионального сообщества. Об этом писали еще адвокаты в начале ХХ века о наших коллегах, которые в ущерб интересов своих подзащитных сотрудничают со своими процессуальными оппонентами, руководствуясь своими неблаговидными мотивами. Здесь адвокатское сообщество, безусловно, должно от этого избавляться всеми доступными способами. Мы у себя в дисциплинарной комиссии стараемся таких адвокатов изгонять, но, к сожалению, есть негативные примеры, когда таких адвокатов восстанавливают. Данияр Канафин

Член президиума республиканской коллегии адвокатов, адвокат коллегии города Нур-Султана Асель Токаева в свою очередь затронула вопросы оказания юридической помощи лицам, находящимся в учреждениях КУИС.

По ее словам, тема взаимодействия адвокатов с уголовно-исполнительной системой поднимается регулярно. Периодически вопросы, волнующие адвокатов, решаются, но потом все возвращается на исходную позицию.

Складывается ощущение, что либо на территории саботируют решение и договоренности, либо сам КУИС так подходит к решению проблем и не собирается ничего менять. Утверждаю, потому что указанными вопросами занимаюсь с 2016 года, и на протяжении пяти лет у адвокатов одна и та же риторика. Однако каких-либо качественных наработок со стороны КУИС и МВД нет. Асель Токаева

По ее словам, в числе имеющихся проблем отсутствие фронт-офисов во всех регионах, кроме Алматы и Нур-Султана, условия для ожидания защитников, досмотры адвокатских досье, необходимость снимать личные вещи в виде часов и украшений, отсутствие единого подхода пропускной системы к подзащитному, искусственно созданные очереди.

С нас снимают часы, цепочки, а сотрудники учреждения предполагают, что указанные личные вещи адвоката могут быть переданы следственно-арестованному, что само по себе является отношением, умаляющим достоинство и авторитет адвокатов. Непродуманный и неэффективный подход руководства учреждений искусственным образом формирует очереди из адвокатов и защитников, которые в последующем вызывают возмущения и скандалы. Люди вынуждены приходить в 06:00, чтобы занимать очереди. В некоторых учреждениях женщин досматривают мужчины. Это не только вредное излучение для организма, но и унизительная процедура. В целом, система отождествляет нас, адвокатов, с нашими подзащитными, и адвокат вынужден проходить настоящий квест, чтобы поработать со своим клиентом в условиях СИЗО. Асель Токаева

Все озвученные проблемы, как отметила адвокат, свидетельствуют о нарушении гарантии адвокатской деятельности и напрямую влияют на конституционные права граждан.

Президент говорил, что в учреждениях нужно установить сплошное видеонаблюдение. Но для чего эти камеры в кабинетах адвокатов? Какие пытки могут происходить при общении адвоката с его подзащитным? Нужно обеспечить единый подход во всех СИЗО по республике, упростив доступ адвокатов при посещении изоляторов. Это позволит снизить очереди, а для этого – увеличить количество кабинетов, создать дополнительные окна, автоматизировать выдачу и подписание талона, а также разрешить по субботам допуск адвокатов к подзащитным. Не снимать личные вещи с адвоката. Обеспечить шкафчиками для сумок, замками для шкафчиков, организовать фронт-офисы, туалеты, убрать рентген-аппарат. Асель Токаева

Адвокат столичной коллегии адвокатов считает, что «нужно изменить подход и отношение к адвокатам – не отождествлять адвокатов с их подзащитными».

Мы в СИЗО так же, как и следователи и прокуроры, ходим работать. При этом стоит отметить, что республиканская коллегия активно сотрудничает с МВД и ГП по этим вопросам. С участием уполномоченного оперативно решались вопросы адвокатов по доступу в СИЗО, однако основные проблемы, которые сейчас озвучены, остались нерешенными. Асель Токаева

Представителям СМИ председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев также разъяснил суть другой проблемы, которая касается финансовой части при предоставлении гарантированной государством юридической помощи.

Размер гонорара адвокатам по гарантированной государством юридической помощи низкий. За месяц адвокаты в рамках данной услуги получают 80 тыс. тенге. Эта сумма еще облагается индивидуальным подоходным налогом. Кроме того, в качестве социального налога уплачиваются 2 МРП (6126 тенге. – Прим. ред.). Есть и другие налоги. Каждый адвокат платит взносы. Например, в Алматы его размер составляет 5,5 тыс. тенге. Тогда, по нашим подсчетам, из 80 тыс. тенге, которые мы получаем от государства, на выплаты уйдет более 50%. Есть и другие сложности. Просим помощи со стороны государства. Потому что для того, чтобы у адвоката была репутация, чтобы его работа была качественной, нужны изменения. Айдын Бикебаев

По его словам, в прошлом году на эту выплату из республиканского бюджета было выделено 1,8 млрд тенге по всему Казахстану. В целом по стране зарегистрировано 5700 адвокатов. В прошлом году 1800 из них оказали гарантированную государством юридическую помощь.

В свою очередь министр юстиции Канат Мусин заявил, что бюджет для гарантированной помощи актуальный и является одной из целей государства, чтобы гражданин мог получить квалифицированную помощь специалиста, а вопросы финансирования решаются.