Совет по инклюзии будет создан при Сенате

Заседание круглого стола на тему "Актуальные проблемы лиц с инвалидностью и пути их решения" 26 сентября состоялось в Сенате, сообщает Zakon.kz.

В работе встречи приняли участие депутаты Сената и маслихатов, руководство и представители Министерств и акиматов областей, международных организаций, экспертного сообщества и общественных организаций.



Спикер Сената Маулен Ашимбаев, приветствуя участников круглого стола, отметил важность оказания всесторонней подержки гражданам с инвалидностью. Он подчеркнул, что справедливый Казахстан – это, прежде всего, инклюзивное общество. В этой связи, председатель палаты сообщил, что в Сенате сформирован совет по инклюзии, члены которого будут вырабатывать соответствующие предложения и пути их реализации.

"Создание совета по инклюзии в Сенате направлено на содействие формированию полноценной инклюзивной среды в Казахстане. Уверен, в рамках деятельности совета будут выработаны качественные, эффективные законодательные предложения. Формирование безбарьерной среды для людей с инвалидностью и их социальная защита являются приоритетной задачей государства. По поручению главы государства принят Социальный кодекс, ратифицирован Факультативный протокол к "Конвенции о правах инвалидов", реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Важно отойти от парадигмы благотворительного и медицинского подходов решения проблем инвалидности. Важно выстроить эффективную систему защиты прав людей с инвалидностью, их адаптации в обществе и социализации, трудоустройства, реализации их потенциала. Все это улучшит качество жизни граждан с инвалидностью", – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Отдельно остановился Маулен Ашимбаев на проблемах инвалидности среди детей и обозначил ключевые задачи по повышению качества медицинских услуг и улучшению экологической ситуации в стране. Еще два важных направления, на которых акцентировал внимание спикер Сената, – это трудоустройство и социализация граждан, в том числе раскрытие потенциала детей с особыми потребностями.

Высказанные в ходе встречи инициативы и предложения должны придать импульс разработке закона "О защите прав людей с инвалидностью". В ходе встречи было отмечено, что экспертному сообществу сейчас важно проанализировать вопрос о возможном создании отдельной структуры, координирующей деятельность госорганов и содействующей защите прав лиц с инвалидностью.

Кроме того, был отмечен потенциал инициативы по ведению рейтинга ответственности акимов за реализацию мер по защите прав лиц с инвалидностью, а также озвучено предложение по созданию независимого механизма мониторинга по реализации прав лиц с инвалидностью.