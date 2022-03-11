Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 12 марта

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра, лишь на крайнем северо-востоке Казахстана под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. РГП «Казгидромет»

На юге, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе СКО – туман.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер 18 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается туман, днем на западе – ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, днем на востоке – ветер 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, на севере, западе – ветер 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере – низовая метель, ночью и утром – ветер 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, ночью на севере – туман.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре – туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, в горных районах – ветер 15-25 м/с.