Иностранцы отравились угарным газом в машине в Актюбинской области

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, девятого марта двое граждан Таджикистана на своей автомашине «Газель» выехали из Актобе в приграничный пост Алимбетовка. Пересечь границу им не удалось, и они решили вернуться в Актобе, где их ждал родственник.

На обратном пути связь с путниками прервалась. Забеспокоившись, родственник, ожидавший мужчин, позвонил в полицию.

Экипажи роты патрульной полиции выехали на поиски без вести пропавших. В полночь на двенадцатом километре автодороги «Северный обход» на парковке кемпинга «Исламбулак» полицейские обнаружили разыскиваемую автомашину. Водитель и пассажир находились внутри и засыпали в результате отравления угарным газом. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские, оказав первую медпомощь, вызвали скорую. Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение.