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17:18 11.03.2022

Иностранцы отравились угарным газом в машине в Актюбинской области

ночь Фото: Zakon.kz
Граждане Таджикистана из-за непогоды застряли на трассе в Актюбинской области. Ночью полиция обнаружила их в салоне машины с признаками отравления угарным газом, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, девятого марта двое граждан Таджикистана на своей автомашине «Газель» выехали из Актобе в приграничный пост Алимбетовка. Пересечь границу им не удалось, и они решили вернуться в Актобе, где их ждал родственник.

На обратном пути связь с путниками прервалась. Забеспокоившись, родственник, ожидавший мужчин, позвонил в полицию.

Экипажи роты патрульной полиции выехали на поиски без вести пропавших. В полночь на двенадцатом километре автодороги «Северный обход» на парковке кемпинга «Исламбулак» полицейские обнаружили разыскиваемую автомашину. Водитель и пассажир находились внутри и засыпали в результате отравления угарным газом. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские, оказав первую медпомощь, вызвали скорую. Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение.

Сотрудники полиции предупреждают, что при ночевке в автомобиле рекомендуется периодически прогревать салон и глушить мотор на время сна.

Оксана Житникова
Актюбинская область
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