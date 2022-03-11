Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:55 11.03.2022

Эксперимент на проспекте Райымбека в Алматы – что нужно знать водителям

дорожный знак Фото: СМЭУ Алматы
По проспекту Райымбека от разворотного моста, западнее ЖК «Аккент» до транспортной развязки Саина – Райымбека в часы пик передвижение автобусов будет по выделенной полосе, передает Zakon.kz.
В другое время остальному транспорту будет разрешено движение по автобусной полосе от Саина до Яссауи по проспекту Райымбека. СМЭУ Алматы

Данное нововведение запустили в качестве эксперимента.

Новость по теме

Дорога на Шымбулак в Алматы временно закрыта

Анастасия Стативкина
Алматы
Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
10.03.2022
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
Больше миллиарда тенге налогов выплатил рынок «Алтын Орда»
10.03.2022
Простоев казахстанских грузов на границе КНР и Беларуси нет – правительство РК
10.03.2022
Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года
11.03.2022
Главная Топ LIVE Все