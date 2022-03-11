16:55 11.03.2022
Эксперимент на проспекте Райымбека в Алматы – что нужно знать водителям
Фото: СМЭУ Алматы
По проспекту Райымбека от разворотного моста, западнее ЖК «Аккент» до транспортной развязки Саина – Райымбека в часы пик передвижение автобусов будет по выделенной полосе, передает Zakon.kz.
В другое время остальному транспорту будет разрешено движение по автобусной полосе от Саина до Яссауи по проспекту Райымбека. СМЭУ Алматы
Данное нововведение запустили в качестве эксперимента.
Дорога на Шымбулак в Алматы временно закрыта
Новость по теме