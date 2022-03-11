Дорога на Шымбулак в Алматы временно закрыта

По информации ведомства, с 9 марта прирост снега составил 30 см. 11 марта в 9:49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход семи лавин.

Вдоль автодороги «Каток «Медеу» – ГЛК «Шымбулак» расположены 11 опасных лавиносборов.

Новость по теме Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины

Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов. Акимат Алматы

Об открытии автодороги будет сообщено дополнительно.