16:46 11.03.2022
Дорога на Шымбулак в Алматы временно закрыта
Фото: Zakon.kz
По рекомендации ГУ «Казселезащита» автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин, передает Zakon.kz.
По информации ведомства, с 9 марта прирост снега составил 30 см. 11 марта в 9:49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход семи лавин.
Вдоль автодороги «Каток «Медеу» – ГЛК «Шымбулак» расположены 11 опасных лавиносборов.
Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины
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Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов. Акимат Алматы
Об открытии автодороги будет сообщено дополнительно.