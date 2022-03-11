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18:19 11.03.2022

Обращение казахстанских банков в связи с обменом наличной валюты

обращение банков Фото: afk.kz
Опубликовано обращение казахстанских банков в связи с ситуацией с наличной иностранной валютой в обменных пунктах, передает Zakon.kz со ссылкой на Afk.kz.

Ниже представлен текст обращения:

«Уважаемые клиенты! В Казахстане наблюдается высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты. В то же время в связи с напряженной международной политической ситуацией затруднена доставка наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран. Поэтому пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты.

Хотим еще раз подчеркнуть, что это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы так же можете увидеть и проверить через онлайн банкинг.

То, что сейчас происходит с наличной валютой, – это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты. Мы работаем вместе с Национальным Банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки».

Анастасия Московчук
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