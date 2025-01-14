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Финансы

Покупка и продажа валют: как новое ограничение Нацбанка может отразиться на обменных пунктах

доллар, евро, обменные пункты, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:16 Фото: Freepik
Национальный банк планирует установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты. Как это может отразиться на обменниках, в материале Zakon.kz.

Национальный банк сообщил о разработке нового проекта, в рамках которого предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.

"Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка". Нацбанк РК

Уточняется, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

Что это значит для обменников?

Президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев считает, что ничего критичного для небанковских обменных пунктов в новых требованиях нет.

"В данный момент разница между покупкой и продажей в обменных пунктах Алматы составляет 4 тенге по доллару США и по евро 5,5 тенге. Так что мы вкладываемся в эти пределы отклонения". Арчин Галимбаев

Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день у обменных пунктов нет никаких пределов отклонений. Другими словами, в теории обменники могли бы устанавливать курсы с разницей в 10 тенге, 20 тенге, 50 тенге и выше. Условно, можно поставить 500 тенге за доллар на покупку, и 600 на продажу. Однако несмотря на это, маржа по вышеуказанным валютам составляет в среднем 4-5 тенге, пояснил Арчин Галимбаев.

Эксперт также добавил, что о каких-либо спекулятивных действиях и искусственном влиянии на наличный рынок речи также не идет.

"Только в Алматы больше сотни ТОО, которые работают в этой сфере, и говорить о каком-то сговоре либо спекуляции я бы не стал. И тем более, если мы говорим о всей стране". Арчин Галимбаев

Глава Ассоциации обменников заключил, что в целом ограничения, предлагаемые Нацбанком, едва ли существенно отразятся на обменных пунктах в текущих условиях, и есть вероятность, что для рынка введение новой нормы может даже пройти незаметно.

По его мнению, гораздо более важным вопросом для рынка остается ситуация с так называемыми белыми долларами старого образца, которые скапливаются в обменных пунктах и не пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что долларовые купюры старого образца не принимают у граждан в других странах, уточнил спикер. 

Добавим, что ранее Национальный банк сообщал об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 год.

Ольга Кудряшова
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