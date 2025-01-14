Покупка и продажа валют: как новое ограничение Нацбанка может отразиться на обменных пунктах

Национальный банк планирует установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты. Как это может отразиться на обменниках, в материале Zakon.kz.

Национальный банк сообщил о разработке нового проекта, в рамках которого предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.

"Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка". Нацбанк РК

Уточняется, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

Что это значит для обменников?

Президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев считает, что ничего критичного для небанковских обменных пунктов в новых требованиях нет.

"В данный момент разница между покупкой и продажей в обменных пунктах Алматы составляет 4 тенге по доллару США и по евро 5,5 тенге. Так что мы вкладываемся в эти пределы отклонения". Арчин Галимбаев

Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день у обменных пунктов нет никаких пределов отклонений. Другими словами, в теории обменники могли бы устанавливать курсы с разницей в 10 тенге, 20 тенге, 50 тенге и выше. Условно, можно поставить 500 тенге за доллар на покупку, и 600 на продажу. Однако несмотря на это, маржа по вышеуказанным валютам составляет в среднем 4-5 тенге, пояснил Арчин Галимбаев.

Эксперт также добавил, что о каких-либо спекулятивных действиях и искусственном влиянии на наличный рынок речи также не идет.

"Только в Алматы больше сотни ТОО, которые работают в этой сфере, и говорить о каком-то сговоре либо спекуляции я бы не стал. И тем более, если мы говорим о всей стране". Арчин Галимбаев

Глава Ассоциации обменников заключил, что в целом ограничения, предлагаемые Нацбанком, едва ли существенно отразятся на обменных пунктах в текущих условиях, и есть вероятность, что для рынка введение новой нормы может даже пройти незаметно.

По его мнению, гораздо более важным вопросом для рынка остается ситуация с так называемыми белыми долларами старого образца, которые скапливаются в обменных пунктах и не пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что долларовые купюры старого образца не принимают у граждан в других странах, уточнил спикер.

Добавим, что ранее Национальный банк сообщал об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 год.