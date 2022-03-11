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19:05 11.03.2022

«Кайрат» единолично возглавил таблицу КПЛ-2022

Футбол Кайрат Лидер Фото: Instagram/f.c.kairat
11 марта завершились матчи второго тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу. Из фаворитов не потерял очки только алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Бронзовый призер прошлого сезона «Кайрат» проводил матч на выезде с «Мактааралом» из Туркестанской области. Гости праздновали успех благодаря единственному мячу, который забил на 26-й минуте игры Хосе Канте, удачно реализовав пенальти.

Одержав вторую победу кряду, алматинцы встали во главе турнирной таблицы. У них шесть очков из шести возможных, а список лучших бомбардиров КПЛ также без конкуренции с тремя мячами возглавил Хосе Канте.

Действующий чемпион Казахстана «Тобол» не смог переиграть «Каспий» из Актау – 0:0.

Западноказахстанское дерби между «Актобе» и «Атырау» закончилось минимальной и волевой победой актюбинцев – 2:1. На мяч Андрия Филиповича хозяева поля ответили красивым голом со штрафного в исполнении Уго Видемонта. А за семь минут до окончания поединка Артурас Жулпа порадовал болельщиков, подарив им и своему коллективу первую победу в новом сезоне.

Встреча между командами «Акжайык» и «Туран» перенесена на другое время из-за погодных условий.

Третий тур КПЛ-2022 пройдет 16-17 марта.

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