«Кайрат» единолично возглавил таблицу КПЛ-2022

Бронзовый призер прошлого сезона «Кайрат» проводил матч на выезде с «Мактааралом» из Туркестанской области. Гости праздновали успех благодаря единственному мячу, который забил на 26-й минуте игры Хосе Канте, удачно реализовав пенальти.

Одержав вторую победу кряду, алматинцы встали во главе турнирной таблицы. У них шесть очков из шести возможных, а список лучших бомбардиров КПЛ также без конкуренции с тремя мячами возглавил Хосе Канте.

Действующий чемпион Казахстана «Тобол» не смог переиграть «Каспий» из Актау – 0:0.

Западноказахстанское дерби между «Актобе» и «Атырау» закончилось минимальной и волевой победой актюбинцев – 2:1. На мяч Андрия Филиповича хозяева поля ответили красивым голом со штрафного в исполнении Уго Видемонта. А за семь минут до окончания поединка Артурас Жулпа порадовал болельщиков, подарив им и своему коллективу первую победу в новом сезоне.