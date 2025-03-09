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Спорт

"Кайрат" возглавил таблицу КПЛ-2025 по итогам матчей второго тура

Футбол Лидер КПЛ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 22:43 Фото: telegram/fc_kairat
Вечером 9 марта завершились все игры второго тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых на вершину турнирной таблицы поднялся действующий его чемпион – алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина еще днем ранее обеспечили себе такое местоположение после домашнего разгрома "Ордабасы" из Шымкента со счетом 4:0 на старте второго тура казахстанского чемпионата.

 

Однако, надо заметить, что одинаковое количество очков (4) с "Кайратом" набрали еще три коллектива – главные его конкуренты в борьбе за титул недавно стартовавшего сезона. Это – "Астана", "Тобол" и "Актобе".

Вся эта тройка уступает верховенство только по дополнительным показателям.

Серебряный призер прошлого сезона "Астана" 9 марта на нейтральном поле в Костанае обыграл "Кызылжар" – 2:0.

В этот же день, "Актобе" у себя дома был сильнее "Турана" – 2:1. Еще в одном поединке второго игрового дня "Елимай" победил "Кайсар" (2:0).

В остальных матчах, которые были сыграны 8 марта, зафиксированы следующие результаты:

  • "Окжетпес" – "Атырау" 2:1.
  • "Жетысу" – "Улытау" 0:0.
  • "Женис" – "Тобол" 0:0.

Между тем на днях сборная Казахстана по футзалу одержала важную победу в отборе на Евро-2026. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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