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Законодательство РК
18:36 11.03.2022

Незадекларированный товар на сумму свыше миллиарда тенге изъяли в ЗКО

Изъятие Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ЗКО незадекларированный товар на сумму свыше 1 млрд тенге обратили в доход государства, сообщает Zakon.kz.

В мае 2020 года сотрудники экспортного контроля ДГД по ЗКО задержали 15 грузовых фур с незадекларированными товарами при попытке пересечения государственной границы.

Задержание прошло на автомобильном пункте пропуска «Сырым». Стоимость задержанных товаров составила 1 млрд 3 млн тенге. Общий вес груза – 263 000 килограмм.

Экспортируемые от имени ТОО «Serttrans» товары следовали из города Алматы, РК, в Пензенскую область, РФ.

При досмотре грузовых отсеков фур были также обнаружены лекарственные средства, запрещенные к вывозу, без товарно-сопроводительных документов.

Кроме того, перевозчиком были предоставлены товарно-транспортные накладные международного образца CMR, где отправителем груза указано ТОО «Serttrans», которые в системе ИС ЭСФ отсутствовали.

В ходе разбирательств выявлено, что ТОО «Serttrans» отношения к задержанному товару не имеет, более того, государственная регистрация данного юридического лица решением СМЭС города Алматы от 13 июля 2020 года признана недействительной. Однако со стороны третьих лиц была осуществлена попытка заявления права собственности на задержанный товар, мотивируя наличием заключенных договора перевозки и договора купли-продажи. Пресс-служба КГД МФ РК

В этой связи Департаментами госдоходов по ЗКО и города Алматы данные договоры признаны недействительными, судебные акты вступили в законную силу.

Далее, исключив притязания третьих лиц состоявшимися судебными актами, департамент обратился с заявлением в суд №2 города Уральска о признании задержанного товара бесхозяйным и обращении его в доход государства. Решением вышеуказанного суда от 22 февраля 2022 года заявленные требования департамента удовлетворены в полном объеме. Пресс-служба КГД МФ РК
Константин Вноровский
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