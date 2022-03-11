Незадекларированный товар на сумму свыше миллиарда тенге изъяли в ЗКО

В мае 2020 года сотрудники экспортного контроля ДГД по ЗКО задержали 15 грузовых фур с незадекларированными товарами при попытке пересечения государственной границы.

Задержание прошло на автомобильном пункте пропуска «Сырым». Стоимость задержанных товаров составила 1 млрд 3 млн тенге. Общий вес груза – 263 000 килограмм.

Экспортируемые от имени ТОО «Serttrans» товары следовали из города Алматы, РК, в Пензенскую область, РФ.

При досмотре грузовых отсеков фур были также обнаружены лекарственные средства, запрещенные к вывозу, без товарно-сопроводительных документов.

Кроме того, перевозчиком были предоставлены товарно-транспортные накладные международного образца CMR, где отправителем груза указано ТОО «Serttrans», которые в системе ИС ЭСФ отсутствовали.

В ходе разбирательств выявлено, что ТОО «Serttrans» отношения к задержанному товару не имеет, более того, государственная регистрация данного юридического лица решением СМЭС города Алматы от 13 июля 2020 года признана недействительной. Однако со стороны третьих лиц была осуществлена попытка заявления права собственности на задержанный товар, мотивируя наличием заключенных договора перевозки и договора купли-продажи. Пресс-служба КГД МФ РК

В этой связи Департаментами госдоходов по ЗКО и города Алматы данные договоры признаны недействительными, судебные акты вступили в законную силу.