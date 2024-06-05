Генпрокуратура Казахстана вернула в казну активы на сумму свыше 325 млрд тенге

В пользу государства обращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге. Об этом 5 июня 2024 года заявили в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день Генпрокуратурой анализируются сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом. Анализом также охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге.

"По результатам этой работы комиссией под руководством премьер-министра уже одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге.

В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое.

Кроме того, как рассказали в Генпрокуратуре, некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге.

В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т.д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге.

Как уточнили в главном надзорном органе страны, другой важный компонент процесса возврата активов – реализация социальных проектов.

К примеру, лица из реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально-уязвимых групп.

В рамках реализации принудительных механизмов Комитетом по возврату активов Генпрокуратуры поданы многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения. По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге.

"Всего с 2022 года с учетом мер по демонополизации экономики государству возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 750 млн долларов. Работа в данном направлении продолжается". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечается, Генпрокуратурой совместно с другими ответственными госорганами ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных из страны активов по поручению главы государства.

"Основная цель – скорейшее вовлечение таких активов в законный оборот на благо жителей Казахстана. Процесс возврата активов осуществляется в строгом соответствии с законом и только в отношении лиц, соответствующих критериям закона", – напомнили в Генпрокуратуре.

Материал по теме Миллиарды долларов выводят из Казахстана ежегодно – депутат

31 мая 2024 года стало известно, что еще 235 млрд тенге обратит в доход государства Комиссия по возврату незаконных активов. Подробнее об этом по ссылке.