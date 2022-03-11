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Законодательство РК
23:58 11.03.2022

В Латвии посчитали «неправильным» проведение шествия легионеров СС в этом году

Рига, отмена Фото: © Den Lotyšské legie/WikiCommons
16 марта в столице Латвии не будет шествия в честь легионеров «Ваффен СС». Решение об этом принято министерством внутренних дел страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта сообщила министр внутренних дел страны Мария Голубева, передает РИА Новости. По ее словам, устраивать это мероприятие было бы неправильно, поскольку оно дало бы российским СМИ повод для обвинений.

Шествие легионеров СС, на котором публично демонстрируются награды и нацистская символика, ежегодно проходит 16 марта в Риге.

Но цветы к мемориалам возложить будет можно, добавила Мария Голубева.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны из двух гренадерских дивизий, находившихся под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

16 марта 1944 года легионеры вступили в бой с Красной армией под Псковом. Поэтому день легионеров отмечается именно в этот день.

Мероприятие вызывает осуждение в России и многих странах мира. Так, Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с организацией в Латвии регулярных мероприятий, оправдывающих нацизм.

Константин Вноровский
Латвия
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