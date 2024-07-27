Несколько улиц перекроют в Астане 28 июля из-за конного шествия

Конное шествие состоится в Астане с 7 утра 28 июля. Оно пройдет по нескольким улицам столицы в честь Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

В акимате города предупреждают, что из-за мероприятия дорожное движение по всему маршруту следования шествия будет перекрыто.



"В конном проходе по улицам примут участие 20 всадников с флагами пятых Всемирных игр кочевников и Казахстана. Они соберутся на прилегающей территории ЛД "Барыс Арена", далее проследуют на площадь перед "Астана Арена" со стороны пр. Кабанбай батыра. После этого их маршрут продолжится вдоль пр. Кабанбай батыра в сторону ул. Букар жырау, а затем они повернут налево с проходкой вдоль Ботанического сада в сторону ул. Туркестан", – рассказали в акимате.

Далее группа через ул. Орынбор выйдет на ул. Акмешит и пройдет до ул. Достык с остановкой на МАФе перед ТРЦ "Азия парк". Конный проход завершит шествие по пр. Кабанбай батыра до Дворца единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

Ранее акимат столицы поделился фотографиями батыров и беркутчей, которые в полной экипировке проехали на общественном транспорте столицы.

V Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.