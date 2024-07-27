Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Несколько улиц перекроют в Астане 28 июля из-за конного шествия

конное шествие , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 16:52 Фото: акимат Астаны
Конное шествие состоится в Астане с 7 утра 28 июля. Оно пройдет по нескольким улицам столицы в честь Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

В акимате города предупреждают, что из-за мероприятия дорожное движение по всему маршруту следования шествия будет перекрыто.

"В конном проходе по улицам примут участие 20 всадников с флагами пятых Всемирных игр кочевников и Казахстана. Они соберутся на прилегающей территории ЛД "Барыс Арена", далее проследуют на площадь перед "Астана Арена" со стороны пр. Кабанбай батыра. После этого их маршрут продолжится вдоль пр. Кабанбай батыра в сторону ул. Букар жырау, а затем они повернут налево с проходкой вдоль Ботанического сада в сторону ул. Туркестан", – рассказали в акимате.

Далее группа через ул. Орынбор выйдет на ул. Акмешит и пройдет до ул. Достык с остановкой на МАФе перед ТРЦ "Азия парк". Конный проход завершит шествие по пр. Кабанбай батыра до Дворца единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

Ранее акимат столицы поделился фотографиями батыров и беркутчей, которые в полной экипировке проехали на общественном транспорте столицы.

V Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.

Читайте также

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, лето в Алматы, Алматинское лето, летний Алматы
Сильная жара, дождь, гроза: погода в Казахстане на ближайшие три дня
Задержаны члены ОПГ, орудующей на рынках Алматы и области
Задержаны члены ОПГ, орудующей на рынках Алматы и области
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
В Абайской области образовался дефицит бензина из-за отдыхающих на Алаколе
Андрей Дюсупов
Астана акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Олимпийские игры
Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: