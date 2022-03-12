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00:07 12.03.2022

YouTube начал блокировку каналов российских государственных СМИ

Запрет российских СМИ Фото: pixabay
Видеохостинг YouTube заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении видеохостинга, опубликованном на странице YouTubeInsider в Twitter.

Сейчас мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру. Текст заявления

10 марта YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, среди которых подписка Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Сервис направил предупреждение об этом российским авторам. В сообщении указано, что изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России.

Ранее платформа YouTube отключила демонстрацию рекламы пользователям из России в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и событиями на Украине.

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