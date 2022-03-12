Голливудский актер Алек Болдуин подал иск на продюсеров фильма «Ржавчина» в попытке оградить себя от ответственности и покрыть судебные издержки после смерти оператора Галины Хатчинс на съемках, сообщает The Los Angeles Times.

Болдуин утверждает, что не несет ответственности за смерть Хатчинc. Как заявил актер, он не отвечал за безопасность реквизита или наем персонала. Кроме того, он настаивает, что в пистолете не было боевых патронов.

«Это редкий случай, когда система дала сбой, и кто-то должен понести юридическую ответственность за трагические последствия. Этот человек не Алек Болдуин», – говорится в заявлении. «21 октября также был худшим днем в жизни Алека Болдуина. Этот день преследовал и будет преследовать Болдуина».

Актер отметил, что пробовал связаться с семьей погибшей и предложить мужу и сыну Хатчинс выплаты. Кроме этого, Болдуин пробовал выйти на контакт со съемочной группой и предлагал завершить съемки в память о погибшем операторе.

21 октября 2021 года Алек Болдуин держал в руках реквизитный револьвер во время репетиции вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.