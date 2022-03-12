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Законодательство РК
08:34 12.03.2022

Досрочные выборы президента начались в Туркменистане

столица Туркменистана Фото: pixabay
На должность президента Туркменистана претендуют девять кандидатов. Первым зарегистрированным кандидатом стал сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

12 марта в Туркменистане открылись 2577 избирательных участков для проведения на досрочных президентских выборах голосования, которое продлится до 20:00 по времени Нур-Султана, передает РИА Новости.

Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

На должность президента претендуют девять кандидатов. Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности.

Первым зарегистрированным кандидатом стал сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Сердара Бердымухамедова выдвинула Демократическая партия Туркменистана. С 11 февраля 2021 года 40-летний Сердар занимает пост вице-премьер-министра.

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